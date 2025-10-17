Haberler

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 15 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Operasyon, illegal suç örgütlerine karşı yapılan çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde illegal suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Daha önce bir suç ağına ilişkin yapılan bir operasyondan yola çıkılarak yürütülen soruşturma doğrultusunda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Elde Edilen Mal Değerleri Varlığını Aklama" suçlarına karışan söz konusu çetenin üyeleri polis tarafından yeniden takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 Ekim Salı günü İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonda suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen 13 araca, 5 daireye ve şahıs ile şirket banka hesaplarına el konuldu.

Operasyon kapsamında aynı çeteye karşı geçmiş tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O tarihlerde suçta kullanılan 11 araca el konulmuş, illegal olarak ülkeyi terk etmeye çalışan 53 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Son operasyonda Salı günü yakalanan 15 şüphelinin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
