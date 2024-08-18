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İstanbul'da Göç Eden Leylek Elektrik Akımına Kapıldı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde göç eden bir leylek, dinlenmek için elektrik tellerine konunca akıma kapıldı. Ağır yaralanan leyleği fark eden elektrik firması çalışanı, evinde bakmaya başladı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, her sene olduğu gibi bu sene de göç eden leyleklerden biri dinlenmek için yüksek gerilim hattında elektrik tellerine konunca akıma kapıldı. Ağır yaralanan leyleği bölgeye giden elektrik firması çalışanı fark edip bakıma aldı. Görevli, iyileşmeye başlayan leyleğe evinde bakmaya başladı.

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde gece saatlerinde bir mahallede elektrik kesilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine giden elektrik teknisyeni Musa Danbur, bölgede çalışma yaptığı esnada bir leyleğin yerde yattığını ancak bacaklarının üzerine basamadığını fark etti. Leyleğin olduğu yerde çalışma yapan Danbur, yaşanan arızanın leyleğin konduğu tellerde oluşan kısa devre sonucunda olduğunu fark etti. Göç yolculuğunda olan leylek dinlenmek için indiği yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Elektrik çarpması sonucunda üzerinde yanıklar oluşan ve bacakları üzerine basamayan leyleği gece saatlerinde evine getiren elektrik teknisyeni hafta sonu olması nedeniyle herhangi bir kuruma ulaşamayınca ölmemesi için leyleğe evinde bakmaya başladı. Eliyle su verdiği leyleğin bir an önce iyileşip göçe devam etmesini ümit eden çalışan yetkililerden yardım istedi.

"İyileştirip göçe devam edebilir diye düşündüm"

Yaşadığı süreci anlatan elektrik firması çalışanı Musa Danbur, "Çalıştığım esnada gece vakti arıza ararken yerde bu leyleği gördüm. İnsanlık namına yanıma aldım çünkü o saatte orada bıraksam yem olacaktı. ben daha önce bu tarz vakalarla karşılaşmıştım ama ilk defa leylek çarpılması gördüm. Arızaya gidince diğer leylekleri de fark ettim sonra yerde yattığını fark ettim gecenin bir vakti olduğu için de veteriner bulamadım. Numaralar çalmıyordu açan olmuyordu. Ben de eve getirdim sabah yetkili birimi ararım diye düşündüm ama bugün de hafta sonu olduğu için yine kimseye ulaşamadım. Leylekler tele konmuş etrafında da leylek sürüsü vardı. Yüksek gerilim telleri var o tellerin ikisine kanatlarını açıp temas edince çarpılıyorlar. Hemen normalde yüksek gerilimde çarpınca ölmesi gerekiyordu ama bu leylek hayatta kalmış şans eseri yaşıyordu. Aldım eve getirdim belki iyileştirebilirim diye düşünüyorum şu anda göç devam ettiği için belki göçe yetiştirebilirim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy istanbul 3-sayfa Hayvan Hakları Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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