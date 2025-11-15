İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: 3 Ölü, 7 Gözaltı

İstanbul'da 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla bağlantılı olarak 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi. - İSTANBUL