İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da gıda zehirlenmesi iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Böcek ailesinin Fatih'te kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edildi.

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Böcek ailesiyle aynı otelde kalan 2 turistin sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde ise olumsuzluğa rastlanmadığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde kalan 15 şahsa yapılan muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Kaldıkları odalardaki eşyalar incelemeye alındı

'Gıda zehirlenmesi' iddiasıyla hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu ile hastanede tedavisi devam eden Servet Böcek, İtalyan ve Faslı turistlerin kaldıkları odalardaki eşyalar ekipler tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Otelde kalanların ilaçlama yapıldığı gün otelin yakınında bulunan bir kafeye giderek kola, fanta ve çay içtikleri belirlenirken, yapılan incelemeler sonrası kafe sahibi F.M.O gözaltına alındı. İncelemelerin devamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi çalışanı 2 kişi S.K. ve D.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltında olanların sayısı 7'e yükseldi. Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL