İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi Faciası: Baba da Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğu hayattan koparken, yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek de yaşam mücadelesini kaybetti. Aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dile getirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybetti.

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
