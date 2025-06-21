İstanbul'da Geniş Çaplı Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, narkotik, trafik ve asayiş birimlerinin katılımıyla geniş çaplı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, 39 ilçede eş zamanlı olarak devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, geniş çaplı bir huzur uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik, Organize, Önleyici, Trafik, Asayiş ve ilgili şube müdürlüklerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı uygulama saat 21.00'de başladı.

Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda kurulan kontrol noktasında başlayan uygulama, İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak sürdürüldü. Başta uyuşturucu suçları olmak üzere, genel asayişe yönelik yapılan denetimlerde bir çok araç ve motosiklet durdurularak sürücü belgesi sorgulanarak araçlarda arama yapıldı. Bahçelievler ve Bağcılar'daki uygulamalara katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla başlattığımız kararlılık nöbeti olan uygulamalar 39 ilçede aralıksız devam ediyor" diyerek bugün de bir çok birimleriyle 15 noktada, 42 ekip ve 300 personelle Bağcılar ilçesinde olduklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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