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İstanbul'da Genel Asayiş Uygulaması: 40 Noktada Denetim Yapıldı

İstanbul'da Genel Asayiş Uygulaması: 40 Noktada Denetim Yapıldı
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Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirilen 'Genel Asayiş Uygulaması' kapsamında polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Denetime helikopterle havadan destek verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Denetime helikopterle havadan

destek verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Denetime helikopterle havadan destek verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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