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İstanbul'da Genç Mühendis Terastan Düştü, Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Genç Mühendis Terastan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düşen 34 yaşındaki mühendis Onur Özçelik, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, çevredekilerin ihbarı ile ortaya çıktı ve genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Onur Özçelik (34) isimli endüstri mühendisi, 4 katlı binanın terasından düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç mühendis, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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