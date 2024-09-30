İstanbul'da Gece Yağışı ve Şimşek Gösterisi

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin çaktığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış alan bölgelerin başında olan Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçelerde gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Öte yandan bazı noktalarda evleri su bastı. Yaşanılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - İSTANBUL