ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçiyor
Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

İstanbul'da Gece Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Gece Sis Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 4-5 metreye kadar düştü ve boğaz hattındaki gemi trafiği geçici olarak kapatıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı. Otoyollarda da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düştü. Araçlar da sis nedeniyle dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
img

Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 375 yıl sonra yeniden patlayabilir
img

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.