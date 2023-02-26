İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer yemin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli savcılık talimatıyla 3 ay süreli teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslar için Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde şahısların fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.