Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırdıkları ve yer yemin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli savcılık talimatıyla 3 ay süreli teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslar için Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde şahısların fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Esenyurt İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title