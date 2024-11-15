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İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 38 Gözaltı, 85 Kadın Kurtarıldı

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İstanbul'da masaj salonlarına yapılan eş zamanlı baskınlarda 85 kadın kurtarıldı, 38 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş çetesi üyeleri yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul'da 60 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda fuhşa zorlanan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarılırken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da "masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da 22 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyonda yaptı. Operasyonlarda fuhuş çetesi üyesi 18'i kadın toplamda 38 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırılan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarıldı. Baskınlarda masaj salonlarında müşteri olarak bulunan 32 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait 56 cep telefonu, 60 sim kart, 18 kutu prezervatif, 122 bin 600 TL, 100 dolar, 300 euro para, 13 adet altın bilezik, 1 altın tesbih, 1 altın yüzük, 1 çeşitli bayan isimleri ve karşısında seans ücretlerinin yazılı bulunduğu ajanda, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 12 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 38 Gözaltı, 85 Kadın Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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