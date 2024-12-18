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İstanbul'da Fuhuş Çetesine Operasyon: 22 Gözaltı

İstanbul'da Fuhuş Çetesine Operasyon: 22 Gözaltı
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İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye ait 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 13 yabancı kadın da yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri "escort sitelerinden yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından polis ekipleri yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Çalışmalar çerçevesinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye olmak üzere toplam 15 farklı adreste eşzamanlı operasyon düzenledi. 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda kadınlara fuhuş yaptıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 kadın yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 58 bin 300 lira, bin 401 Amerikan Doları, 890 Euro, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 2 flash disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 13 kadının sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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