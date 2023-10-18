İstanbul'da Fuhuş Çetesi Çökertildi, 9 Kadın Kurtarıldı

İSTANBUL'da, para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 12 kişilik çete, polisin 3 ay süren takibi sonucu çökertildi. Düzenlenen operasyonda, fuhuşa zorlanan 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyon anlarını polis kamerası görüntüledi.

İstanbul'da para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli hazırlıkların ardından İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli, Kartepe ve Darıca'da önceden belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda yer alan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Ahlak Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi. Fuhuş çetesiyle birlikte ele geçirilen 13 cep telefonu ile bir hafıza kartıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.