İstanbul'da Freni Patlayan Otobüs Zincirleme Kazaya Neden Oldu

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Beyoğlu'nda freni patlayan İETT Özel Halk Otobüsü'nün karıştığı 10 araçlı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen ve freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsünün karıştığı 10 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre freni patlayan İETT Özel Halk Otobüsü'nün karıştığı 10 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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