İstanbul'da freni boşalan vinç cami avlusuna uçtu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde freni boşalan vinç, bir otomobile çarptıktan sonra cami avlusuna uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 ABG 839 plakalı vinç, Berceste Sokak'a geldiği esnada freni boşalarak kaymaya başladı. Yokuş aşağı kayarken hızlanan vinç duramayarak önünde bulunan 34 ULT 95 plakalı otomobile çarptıktan sonra cami avlusuna uçtu. Kazada vincin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yokuşta hızlanan vincin duramayarak bir otomobile çarptığı daha sonra ise yolun karşısındaki caminin avlusuna uçtuğu görüldü. - İSTANBUL