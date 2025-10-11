Haberler

İstanbul'da Freni Boşalan Minibüs, Dükkana Daldı; Genç Kız Ölümden Kurtuldu

İstanbul Avcılar'da freni boşalan panelvan minibüs bir dükkana çarparken, kaldırımda yürüyen bir genç kız kazadan saniyelerle kurtuldu. Sürücü aracın içinde sıkışarak itfaiye tarafından kurtarıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da freni boşalan panelvan minibüs cadde üzerinde bir dükkana daldı. O esnada kaldırımda yürüyen bir genç kız ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen bir panelvan minibüsün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yokuş aşağı hızla giderek bir dükkana çarparak durabildi. O esnada kaldırımda yürüyen genç kız ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrasında sürücü aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören Metin Birgül, "Karşı yönden gelen araç buradan direkt binaya giriyor. Ben yukarıda binadaydım. Bomba patlama sesi gibi bir ses geldi. Çıktım balkondan baktım dükkana girdiğini gördüm. 112'yi aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Şoför araca sıkışmıştı. Biz burada kamera kayıtlarına baktığımızda 2-3 tane çocuk burada kedi seviyorlar. Onlar oradan çekiliyor biraz sonra da araç geliyor binaya giriyor" dedi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, freni boşalan panelvan minibüsün süratle bir dükkana çarptığı anlar yer alırken, kaldırımda genç kızın yürüdüğü ve kazadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
