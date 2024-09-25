İstanbul'da Freni Boşalan Kamyonet, Üzerine Demir Düşen 3 Çocuğu Yaraladı

İstanbul Başakşehir'de demir yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu kaldırıma devrildi. Kamyonetin devrilmesi sonucu aracın içindeki demirler, kaldırımda yürüyen 3 çocuğun üzerine düştü. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesi Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halindeki Nazım T. idaresindeki 34 UD 3102 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonetin frenleri boşaldı. Durumu fark eden sürücünün sola doğru manevra yapması sonucu kamyonet kaldırıma devrildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, araçtan düşen demirlerin altında kaldı. Çocukların demirlerin altında kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle sokak, polis sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Demir malzemelerin altında kalan çocuklar itfaiye ekiplerin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmayan çocukların, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL