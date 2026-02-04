Haberler

Arnavutköy'de "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından aranan 3 firari yakalandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de yapılan operasyonlarda, 'kasten öldürme' ve diğer suçlardan aranan 3 firari yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 'kasten öldürme' ve farklı suçlardan toplam 5 dosyadan aranan B.M.K. hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.G., ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' aranan A.B.G. isimli firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.M.K., İ.G. ve A.B.G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

