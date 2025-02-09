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İstanbul'da Firari Alper M. Özel Harekat Operasyonu ile Yakalandı

İstanbul'da Firari Alper M. Özel Harekat Operasyonu ile Yakalandı
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İstanbul'da çok sayıda suçtan toplam 27 yıl 4 ay hapis cezası olan firari Alper M., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca ve 106 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da çok sayıda suçtan hakkında 27 yıl 4 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla bir evde gözaltına alındı. Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyon sonucu Alper M. tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ümraniye'de, 2013-2024 yılları arasında, 6 kez 'ruhsatsız silah bulundurma', 1 kez cezaevine yasak eşya sokma', 4 kez 'taksirle yaralama' ve 2 kez 'silahla tehdit' gibi çok sayıda suçlardan toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan ve firari konumda bulunan Alper M. isimli şahsın adresi yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlendi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda Ümraniye'de tespit edilen adrese, özel harekat polisleri ve eğitimli köpeklerin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Alper M.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Belirlenen adreste şüphelilere ait olduğu tespit edilen arabada yapılan aramalarda, 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 adet mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, Alper M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin şüphelilere düzenlediği operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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