İstanbul'da film sahnelerini aratmayan araç hırsızlığı kamerada -Aracını çalışır vaziyette bırakıp ekmek almaya girdi, hırsızlar affetmedi İstanbul'da ses gelmesi üzerine aracını bir fırının önüne park eden ve herhangi bir problem olmadığını gördükten sonra ekmek almak için içeri giren şahıs,...

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan araç hırsızlığı kamerada

-Aracını çalışır vaziyette bırakıp ekmek almaya girdi, hırsızlar affetmedi

İSTANBUL - İstanbul'da ses gelmesi üzerine aracını bir fırının önüne park eden ve herhangi bir problem olmadığını gördükten sonra ekmek almak için içeri giren şahıs, büyük bir şok yaşadı. Hırsızlar çalışır vaziyette bırakılan aracı saniyeler içerisinde çalarken, şahıs kapısından tuttuğu aracının peşinden metrelerce sürüklendi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aracından ses gelen Özgür Deniz, kontrol amaçlı bir fırının önünde durdu. Aracına baktıktan sonra bir problem olmadığını fark eden şahıs, ekmek almak için fırına girdi. Çalışır vaziyette bıraktığı aracı ise hırsızların gözünden kaçmadı. Saniyeler içerisinde araca binen şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada aracın çalındığını fark eden Deniz ise kapısını tuttuğu aracıyla birlikte metrelerce sürüklendi. Vücudunda sürüklenme nedeniyle birçok yara oluşan adam, yetkililerden bir an önce aracının bulunması için ricada bulundu. Hırsızlık anlarıysa anbean kameralara yansıdı.

"Arabam çocuğumun rızkıdır"

Aracının nasıl çalındığını anlatan Özgür Deniz, "Cadde üzerinde seyir halindeydim, fırına 10 metre kala aracımla bir şeye çarptığımı hissettim ve fırının önünde durdum. Aracıma baktım ve bir şey olmadığını görünce çalışır vaziyette bırakarak fırından ekmek almaya girdim. Ekmekleri aldığım sırada aracımın kapısının açıldığını fark ettim. Hemen dışarı koştum ve kapıyı açmaya çalıştım ama kapılar kilitliydi. Caddenin başına kadar kapıyı bırakmadım ve sürüklendim. Kolumda, ellerimde ve dizimde sürüklenme nedeniyle yaralar var. Arabam çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkıdır. Ben esnafım, berberim. Aza kanaat ederek almıştık aracımızı ama başımıza böyle bir olay geldi. Ben o şahısların vicdanlarına bırakıyorum, merhametlerine bırakıyorum" dedi.