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İstanbul'da Filistin protestosunda saldırı iddiası: Sanığa hapis cezası talebi

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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filistin İstanbul Saldırı Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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