İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırı iddiası
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek. - İSTANBUL