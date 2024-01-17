İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırı iddiası

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek. - İSTANBUL