İstanbul'da FETÖ Üyesi Psikiyatristin Cinsel İstismar İddiasına İlişkin Yayın Yasağı Kararı

İstanbul'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen bir çocuk ve ergen psikiyatristi ile yanında çalışan bir kişinin, çocuklara sahte cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi ile yanında çalışan bir kişinin, yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili yayın yasağı kararı verildi.

Bakırköy'de KHK kapsamında ihraç edilen Prof. Dr. S.S.Z'nin kendisine ait muayenehanede çocukları verdiği ilacın etkisiyle yönlendirerek sahte cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla ilgili 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar konuyla ilgili yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayın mağdurları ve ailelerine ilişkin kimlik bilgileri, görüntüleri, mağdurlara ait ifade içerikleri, olaya ilişkin bilgi ve belgeler hakkında haber, röportaj yapılması ve görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yayın yasağı konulmasına karar verdi.

Olay

Adli Tıp Kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına bakan ve 2016 yılında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında ihraç edilen Prof. Dr. S.S.Z, 2021'de Bakırköy'de kendisine ait muayenehane kurarak çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başlamıştı.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanması kapsamında da hakkında dava açılan şüphelinin 5 ayrı çocukla ilgili hazırladığı ve aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları yönündeki raporlar, polis ve savcılığa gönderilmişti.

Savcılık, benzer ifadelerle mağdur oldukları yönünde beyanda bulunan çocuklarla ilgili konuların art arda gelmesi üzerine durumu şüpheli bularak Prof. Dr. S.S.Z, hakkında soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelinin çocuklara anesteziyi başlatmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra hastayı geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan bir ilacı verdiği belirlenmişti.

İlacın etkisinde kalan ve hipnoz durumuna geçen çocukların, şüpheli doktorun yönlendirmesiyle "ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu" yönünde beyan vermelerini sağladığı belirtilmişti.

Tehditle para talep ettiği iddiası

Bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığı iddia edilen şüphelinin hazırladığı raporlarla bazı çocukların aileleri ve avukatlarından tehditle para talep ettiği öne sürülmüştü.

Şüphelinin bazı çocukları evinde tedavi adı altına tuttuğu, bazılarını da "Benim ağabeyim, ablam yurt dışında. Sen çok zekisin, seni orada okutalım" vaadiyle FETÖ'ye kazandırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kullanan kişiyi geçici hafıza kaybı ve hipnoz durumuna sokan çok sayıda ilaç ve muadilleri ele geçirilmişti.

Çalışmaların devamında şüphelinin yardımcısı olan ve FETÖ ile iltisakı tespit edilen A.A'nın yanı sıra eşi Ö.Z, sekreteri İ.A. ile belirtilen ilaçları temin ettiği ifade edilen ve başka bir hastanede görevli stajyer doktor H.A. da yakalanmıştı.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor S.S.Z. ile A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.