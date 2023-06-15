İstanbul'da FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı
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İstanbul'da FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı.
İstanbul'da FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı. Operasyonun, örgütün mali yapısının merkezini oluşturan Kaynak Holding'e bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelenerek gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa