İstanbul'da FETÖ Operasyonu: Askeri Okullara Yerleştirilen Şüpheliler Yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen 'KISKAÇ-13' operasyonunda, FETÖ mensuplarının askeri okullara yerleştirmek için mülakat sınavlarında kodlama yaptığı tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı.
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-13" operasyonunda, örgüt mensuplarını mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı. - ANKARA