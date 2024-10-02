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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 6 Üye Yakalandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 6 Üye Yakalandı
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 'gaybubet' evlerinde saklanan 6 FETÖ üyesi yakalandı. Baskınlarda 1.2 milyon lira değerinde altın ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde "gaybubet" olarak adlandırılan 14 hücre evinde saklanan 6 FETÖ üyesi yakalandı. Bir milyon 200 bin lira değerinde altınla yakalanan FETÖ mensuplarının, polise yakalanmamak için başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları tespit edildi.

Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, FETÖ/PDY'nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla 'güvenli ev' olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti.

Terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen FETÖ'cülerin, adli takipten kurtulmaları amacıyla sahte kimlik kullandıkları belirlendi. FETÖ üyelerinin saklandıkları 14 farklı hücre evine dün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Baskın yapılan hücre evlerindeki aramalarda 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Terör

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