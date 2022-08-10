Haber : İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

 - Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye kurban ve himmet adı altında para vererek örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye kurban ve himmet adı altında para vererek örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 11 şüphelinin kurban ve himmet adı altında para verdiklerine ve sohbetlere katıldıklarına dair haklarında ifade olduğu, Bank Asya'yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları ve Bank Asya hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem hareketlerinin bulunduğu, şüphelilerden 2'sinin ise örgütün kripto haberleşme programlarından olan Bylock programını kullandığı belirlendi.

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri de belirtilen 11 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title