İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye kurban ve himmet adı altında para vererek örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye kurban ve himmet adı altında para vererek örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 11 şüphelinin kurban ve himmet adı altında para verdiklerine ve sohbetlere katıldıklarına dair haklarında ifade olduğu, Bank Asya'yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları ve Bank Asya hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem hareketlerinin bulunduğu, şüphelilerden 2'sinin ise örgütün kripto haberleşme programlarından olan Bylock programını kullandığı belirlendi.

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri de belirtilen 11 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.