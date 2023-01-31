İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önceki çeşitli soruşturmalar neticesinde haklarında ifade, ihbar, ardışık arama ve avukat mahrem imamlarla telefon üzerinden iletişim kurdukları belirlenen 11 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. TEM ekiplerince sabah saat 07.20'de belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan örgüt üyelerinin ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, firari bir FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.