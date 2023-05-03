İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı 'Signal' üzerinden iletişim kuran 14 şüphelinin 10'u düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyelerinden 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin devam ettiği istihbaratına ulaştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmiş dönemde söz konusu örgütün Gaziosmanpaşa güncel yapılanmasını deşifre eden polis, geçmişte yapılan operasyonlarda ele geçen dijitalleri deşifre ederek yeni FETÖ üyelerini belirledi. El konulduktan sonra çözümü yapılan dijital materyallerde, örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüten, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandığı gizli haberleşme yöntemi olan Signal programından iletişim kuran aralarında KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmen, 10 özel sektör çalışanı ve 2 öğrenci olmak üzere 14 şüpheli saptandı.

Zanlıların izini süren polis, bu sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 9 bin 417 Amerikan doları, 152 bin Türk lirası ve yaklaşık olarak 95 bin TL değerinde olan altın ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 10 FETÖ mensubu sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlanırken, firari durumda olan 4 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL