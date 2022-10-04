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Son dakika haberleri! İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35'i gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35'i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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