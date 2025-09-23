Haberler

İstanbul'da Feci Kaza: Kadın Sürücü Ağır Yaralandı

İstanbul'da Feci Kaza: Kadın Sürücü Ağır Yaralandı
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücünün bacağına saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından inşaat alanının çevresindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan demir, kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın arka kısmından çıktı. Ağır yaralanan kadın bacağındaki demir parçasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza saat 07.30 sıralarında Başakşehir Uğur Mumcu Caddesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından da inşaat için çevrilen bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerden kopan demir, aracın içinden geçerek kadın sürücünün bacağına saplandı ve aracın arka kısmından çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, bacağındaki demir parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bacağından saplanan demir parça nedeniyle aracın içinde acı çektiği, çevredeki vatandaşların da panik halinde yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
