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İstanbul'da feci kaza: 7 yaralı

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İstanbul Bağcılar-Sultangazi yolunda yaşanan kazada, refüjü aşarak karşı şeritte seyreden araç başka bir otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza...Refüjü aşarak karşı şeritte seyreden araca çarptı: 7 yaralı

Bağcılar İstoç Habibler yolunda yaşanan kazada 7 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar- Sultangazi yolunda yaşanan kazada adeta can pazarı yaşandı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 17.30 sıralarında İstoç Bağcılar - Sultangazi yolunda yaşandı. Yolda seyreden 34 GC 9197 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç beton refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 TF 015 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer sürücüler yardım ederken araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Araçlardan asfalt yola dökülen motor yağı ve akar yakıt nedeniyle farklı bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Bağcılar İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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