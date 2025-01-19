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İstanbul'da Feci Kaza: 6 Yaralı
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Esenler'de hızla makas atan sürücünün aracı başka bir otomobile çarparak takla attı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul Esenler'de süratli şekilde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı araç, başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli şekilde makas atarak cadde üzerinde ilerleyen Oğuz G.'nin kullandığı 34 DN 2353 plakalı otomobil, önündeki Fatih Demiröz idaresindeki 34 GN 5070 plakalı otomobile çarptı. Fatih Demiröz'ün idaresindeki araç takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan araçta sıkışan 3'ü çocuk 6 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü Oğuz G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan trafik yoğunluğu araçların çekilmesi ile normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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