İstanbul'da far hırsızlığı kamerada İstanbul'da far hırsızlığı kamerada 35 ayrı aracın farlarını çalan hırsızlar yakalandı İstanbul'da 35 ayrı aracın farlarını çalan hırsızlar yakalandı. İstanbul'da far hırsızlığı kamerada 35 ayrı aracın farlarını çalan hırsızlar yakalandı İSTANBUL - İstanbul'da 35 ayrı aracın farlarını çalan hırsızlar yakalandı. Bir otomobilin farlarının çalınma anı da kameraya yansıdı. İstanbul genelinde 35 ayrı otodan far hırsızlığı olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayı Önder Ç., Atilla S., Can A. K., Özcan K., Mehmet C.V., olduğu tespit edildi. Şahısları yakalamaya yönelik 21 Haziran günü Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 9 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde Önder Ç. 3 adet suç kaydının olduğu, Atilla S. 22 adet suç kaydı, Can A.K. 6 adet suç kaydı, Özcan K. 2 adet suç kaydı, Mehmet C.V. 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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