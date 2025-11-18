Haberler

İstanbul'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Hafif Ticari Araç Kaydedildi

Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, sol şeritte arızalanan otomobillere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy çevre yolu Haraççı istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen bir hafif ticari araç sürücüsü, sol şeritte arızalanarak duran iki otomobili son anda fark etti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmeden manevra yapan sürücü, araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde aracın hızla ilerlediği, sürücünün arızalı araçları fark edip ani manevra yaptığı ve çarpışmadan kurtulduğu anlar yer aldı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
