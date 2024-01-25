İstanbul'da Ev ve İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan 7 Kişi Yakalandı

İstanbul'da son iki ayda ev ve iş yerlerinden 43 hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden çaldıkları eşyaları elden ele taşıdıkları anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'dan itibaren kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 14 otomobil konsolu, 11 iş yerinden hırsızlık, 8 otomobil ve 10 plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Ocak'ta Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de bulunan 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 3 çelik yelek, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 araç ses sistemi, 5 gözlük, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri, bin 100 dolar ile 23 bin 700 lira ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. - İSTANBUL