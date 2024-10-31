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İstanbul’da Eski Sevgili Cinayet Girişimi: Bir Kişi Yaralandı

İstanbul’da Eski Sevgili Cinayet Girişimi: Bir Kişi Yaralandı
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Fatih ilçesinde, eski sevgilisinin erkek arkadaşını silahla vurarak yaralayan A.İ., polis tarafından yakalandı. Olay, sokakta herkesin gözü önünde meydana geldi. Yaralı E.O. hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşının sevgilisini silahla vurarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00'da Fatih Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, A.İ. isimli şahıs, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.K.'nin erkek arkadaşı olduğunu öğrenince çılgına döndü. A.İ., sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşının sevgilisi E.O.'yu herkesin gözü önünde belinden çıkardığı silahla vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.O., kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli A.İ., kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, A.İ. ise polis merkezine götürüldü. A. İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Yukarıda 2 kurşunun sıkıldığı sesini duydum"

Olaya tanık olan bir vatandaş, "2 kişi buradan yukarı doğru yürüyorlardı. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti, adamın yukarıdan koşarak geldiğini gördüm. Yukarıda 2 kurşunun sıkıldığı sesini duydum. O esnada burada trafik polisleri vardı. Orada adamın ayağına sıktı. Burada da adam yere düştü. Adam yere düşünce tuttular. Eski sevgilisi olduğu için sıktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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