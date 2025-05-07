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İstanbul'da Eski Eşinin Öldürdüğü Bahar Aksu'nun Kaçırılma Anlarına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'da Eski Eşinin Öldürdüğü Bahar Aksu'nun Kaçırılma Anlarına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
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İstanbul Şişli'de, eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılmaya çalışıldığı anlara dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Aksu'nun bağırarak yardım istediği, zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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