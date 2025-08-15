İstanbul'da Eski Erkek Arkadaş Tarafından Darp Edilen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Avcılar'da eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen B.K., vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da önceki akşam sahilde birlikte yürüdüğü kız arkadaşını darbeden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan B.K.,(38), daha önce aralarında tartışma yaşadığı eski erkek arkadaşı M.M.A.(44), tarafından darbedilmeye başlandı. Kadının yardım çağrılarını duyan vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan tavırlarıyla müdahale eden vatandaşlara tepki gösteren şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen B.K., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.A, daha sonra emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, darp edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
