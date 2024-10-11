Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan Gülcan U., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırgan için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Şişli'de tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., yanındaki silahla eşini vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Gülcan U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İncelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika istanbul 3-sayfa Polis Şişli Suç

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın

 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

Belediyeden açıklama geldi: Açığa alındılar
Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi? Türkiye Letonya maçı CANLI izle! (U21) Türkiye U21 Letonya U21 maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Milli maç saat kaçta? Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Edirnespor - Zonguldak SFK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Edirnespor - Zonguldak SFK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye 12-13 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegeöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.