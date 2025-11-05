İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: Kaçak Alkol ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

İstanbul'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak alkol, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına yönelik ihbarlar üzerine operasyon düzenlendi. 40 farklı adreste emniyet ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılıkla mücadele ve suçun önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti. - İSTANBUL