İstanbul'da Elektronik Posta Gizliliği İhlali Operasyonu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralyalıları ve şirketleri mağdur eden 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin elektronik posta gizliliğini ihlal ederek suçtan elde edilen değerleri Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'elektronik posta gizliliğinin ihlali' yöntemi ile Avustralyalı bir çok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri ve suçtan elde edilen değerlerin ise Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen 'DOLOS' operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve belgeler adli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde Türkiye ile paylaşıldı. Adli paylaşım sonrası 16 şüphelinin 'elektronik posta gizliliğinin ihlali' yöntemi ile Avustralyalı bir çok kişiyi ve şirketi mağdur ettiği, suçtan elde edilen değerlerin ise Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettiği tespit edildi.

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenirken, soruşturma çerçevesinde Avusturalya'da faaliyet gösteren 'YANCOAL' isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye aktarıldığı, söz konusu tutarların müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty LTD ve Domain Capıtal Group Icav Pthy LTD isimli yabancı şirketlere aktarıldığı belirlendi. Öte yandan bu yabancı şirketler üzerinden de genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalı siyahi vatandaşların hesaplarına ve 'AGH GROUP' isimli şirketin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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