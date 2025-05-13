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İstanbul'da Elektrikli Scooterla Tek Ayak Üstünde Yolculuk Yapan Şahıs Tehlike Saçtı

İstanbul'da Elektrikli Scooterla Tek Ayak Üstünde Yolculuk Yapan Şahıs Tehlike Saçtı
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Fatih'te elektrikli scooterla tek ayak üzerinde kilometrelerce yolculuk yapan bir kişi, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Fatih'te bir kişi, elektrikli scooterda tek ayak üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı Kenndy Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli scooterla yolculuk yapan bir kişinin tehlikeli hareketleri "pes artık" dedirtti. Tek ayak üzerinde durdurarak yolculuk yapan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kendisini uyaran kişiyi umursamayan şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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