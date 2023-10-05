İstanbul'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Maltepe ilçesinde bir şüpheli, park halindeki elektrikli bisikleti çalarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İdealtepe Mahallesi'nde elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki elektrikli bisikleti çeşitli aparatlar yardımıyla kilidini açıp götürdüğünü belirledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, daha önce de bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 29 suç kaydı olan B.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakimlikçe tutuklandı.