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İstanbul'da Elektrik Tellerine Bakım Yapan Helikopter Şaşırttı

İstanbul'da Elektrik Tellerine Bakım Yapan Helikopter Şaşırttı
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Başakşehir'de bir kadın, elektrik tellerine bakım yapan helikopteri evinin camından görünce şaşkınlık yaşadı ve anı cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul Başakşehir'de elektrik tellerine bakım yapan helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Tellerle aynı yükseklikte olan dairesinin camından helikopter gören kadın o anları kaydetti.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde özel bir firmaya ait helikopter elektrik direkleri ve tellerine bakım yapmak üzere çalıştığı esnada, camın önündeki helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Elektrik telleriyle aynı yükseklikte olan daire camından gelen ses üzerine odanın camına yaklaşan kadın helikopter görünce o anları kaydetti. ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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