İstanbul'da ele geçirilen amforalar müzeye teslim edildi

İstanbul Beykoz'da Ağustos ayında yapılan kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda amfora ve objenin incelemeleri tamamlandı, ilgili kurumlara teslim edildi.

İstanbul Beykoz'da Ağustos ayında yapılan kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda amfora ve objenin incelemeleri tamamlandı, ilgili kurumlara teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'ndan çıkarıldığı değerlendirilen antik dönemlere ait çömlek çeşidi amforaların yasa dışı biçimde depolandığı bilgisi üzerine harekete geçmiş, 9 ve 16 Ağustos ile 23 Eylül'de bir dizi operasyon düzenlemiş, 2 kaçakçı gözaltına alınmıştı. O tarihlerde 2 iş yeri, 1 depo ve 1 ev olmak üzere 4 farklı adrese düzenlenen baskınlarda, çok sayıda amforanın yanı sıra yine tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli malzemeler ele geçirmişti. Emniyet ekiplerince el konulan ve koruma altına alınan malzemelerin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca yapılan incelemeler tamamlandı.

Uzmanlarca yapılan incelemelerin ardından, aralarında amforların yanı sıra değirmen taşı, tüfekler, halı dokuma tezgahları, Osmanlıca yazılı çeşme kitabesi, mezar taşları ve kılıflı kılıçların da olduğu bin 35 parça Osmanlı ve Erken Cumhuriyet etnografik eserin, yapılan incelemelerin ardından ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL