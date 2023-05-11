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İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi. Kentin 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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