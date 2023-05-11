İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 12 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi. Kentin 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu belirtildi. - İSTANBUL