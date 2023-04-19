İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa