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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 'yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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