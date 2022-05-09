İstanbul'da eğlence mekanlarına şok baskın

İSTANBUL İstanbul polisi tarafından şehir merkezindeki eğlence mekanlarına yapılan şok baskınlarda, işletmelerdeki müşterilere GBT kontrolü yapıldı. Uygulamada 5 farklı işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapılırken, bazı eğlence mekanlarındaki müşterilerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanlarına yönelik şok baskınlar yapıldı. 6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde bulanan 14 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 346 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Bu ani baskınlarda aranan 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ayrıca 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 3 farklı işletmede 16 şahsa 18 yaşından küçük olduğundan işletmeye alınmasından, 5 farklı işletmede toplam 35 kişiyi sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 işletmede otopark hizmeti veren 4 görevliye Trafik Kanunun 68-1C maddesinden, 2 işletmeye vale hizmet belgesinin bulunmamasından, bu işletmelerin tamamına ise "Tütün Mamulü Kullanmak" ve "Gece belirlenen saatten sonra (00.00'dan sonra) müzik yayını yapmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.